«Уральские авиалинии» объяснили очереди в Домодедово

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

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В работе системы регистрации пассажиров, которую использует авиакомпания «Уральские авиалинии», произошел сбой, но он уже устранен, и регистрация идет в штатном режиме, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

Утром 28 июня «Известия» опубликовали видео из аэропорта Домодедово, где из-за сбоя в системе регистрации пассажиров образовалась очередь.

«Вчера произошел технический сбой в системе регистрации Amadeus. Авиакомпания перешла на резервную систему регистрации «Астра». Сейчас все работает в штатном режиме», — рассказали в «Уральских авиалиниях».

В аэропорту Домодедово РБК сообщили, что столкнувшейся со сбоем авиакомпании предоставили «систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово», и регистрация пассажиров возобновлена.

В мае пресс-служба «Ростеха» сообщила, что «Уральские авиалинии», а также компании группы «Аэрофлот» (одноименная авиакомпания, «Победа» и «Россия») до конца 2022 года перейдут на российскую систему бронирования «Сирена-Трэвел» («Ростех» ее технологический партнер). Ранее крупнейшие российские авиакомпании использовали иностранные системы бронирования билетов — американские Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus (ей принадлежит Navitaire).



«Сирена-Трэвел» — это компания, которая предоставляет информационные технологий для предприятий авиационной отрасли. В число ее продуктов в том числе входит и система регистрации «Астра».