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Трое туристов из Петербурга пропали во время сплава на Ладожском озере

Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия
Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия

Трое жителей Санкт-Петербурга пропали во время сплава на байдарке на Ладожском озере, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии. Туристы вышли в акваторию озера 30 апреля в районе поселка Вятиккя Лахденпохского района. В последний раз они выходили на связь 3 мая в 13:46, уточнили в управлении.

4 мая спасателям удалось обнаружить байдарку, сейчас поиски пропавших продолжаются, рассказали РБК в ведомстве.

«Они были не зарегистрированы в Карелии как туристическая группа. Мы просим всех туристов регистрироваться на сайте ГУ МЧС — на главной странице есть вкладка «Регистрация туристских групп», — подчеркнул представитель главка.

В середине апреля в Свердловской области под Первоуральском пропала туристическая группа из восьми человек. Они сплавлялись по рекам Восточный Шишим, Черный Шишим, Большой Шишим и Чусовая. Впоследствии туристы были найдены — они самостоятельно вышли к конечной точке маршрута.

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Теги
туристы Ладожское озеро байдарка Карелия МЧС новости
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