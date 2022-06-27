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Военная операция на Украине ,  
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Следователи из ДНР нашли на заводе «Азовсталь» останки 172 бойцов ВСУ

Фото: Victor / Global Look Press
Фото: Victor / Global Look Press

Следователи, сотрудники МВД и МЧС ДНР обнаружили на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе останки украинских военных, а также эксгумировали тела, захороненные в одном из городских парков, сообщила Генпрокуратура ДНР в Telegram-канале.

«На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», — пояснили в ведомстве.

Генпрокуратура сообщила, что в парке им. Петровского эксгумировали останки украинских военнослужащих, захороненных во время активной фазы боевых действий. Погибших идентифицировали по списку с установочными данными захороненных, ведомство опубликовало этот список.

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Бои в Мариуполе шли практически с самого начала военной операции. Оборону города держали военные, находившиеся на комбинате «Азовсталь». В конце апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода, назвав его нецелесообразным, и поручил блокировать его территорию.

В начале мая с территории предприятия эвакуировали мирных жителей, а 16 мая покидать промзону и сдавать оружие начали украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что они получили сигнал «выйти и сберечь свою жизнь».

Минобороны объявило о «полном освобождении» территории «Азовстали» от украинских сил 20 мая, тогда сдалась последняя группа бойцов батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена). Всего с комбината сдались в плен 2,4 тыс. украинских военных.

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