Лавров заявил о решении задач на «Азовстали» с минимальными потерями

Также с минимальными потерями были проведены операции в Мариуполе, отметил министр. Лавров напомнил о том, что Путин приказал не штурмовать «Азовсталь» и подчеркнул, что в результате осады бойцы батальона «Азов» «просто сдались»

Все задачи, которые ставились перед российской армией в Мариуполе, в частности, в отношении комбината «Азовсталь», выполнены с минимальными потерями, сообщил в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» глава МИД Сергей Лавров.

«Мариуполь, «Азовсталь» — все задачи были решены и с минимальными потерями. Вы знаете, что Президент В.В.Путин отдал приказ не штурмовать «Азовсталь». В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена — РБК) просто сдались. Они сейчас дают показания», — сказал Лавров.

Минобороны России раскрывало потери среди российских военных на Украине два раза: 2 и 25 марта. По сообщению ведомства от 25 марта, погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 ранены

Бои за Мариуполь шли с конца февраля. 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о взять города, исключая территорию «Азовстали». По словам Шойгу, на «завершение работы» на заводе российским военным понадобилось бы три-четыре дня.

Однако Путин распорядился отменить штурм, назвав его «нецелесообразным». «Это тот случай, когда мы должны думать — мы всегда должны думать, но в данном случае тем более — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы», — пояснил он, одновременно распорядившись блокировать промзону так, «чтобы муха не пролетела».

К тому времени на территории были заблокированы более 2 тыс. военных из числа подконтрольных Киеву сил, в том числе раненые, а также гражданские.

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В мае началась эвакуация с «Азовстали». Первыми с территории комбината вывели гражданских, затем раненых, после этого сдаваться в плен начали оставшиеся военные.

20 мая завод полностью перешел под контроль российских военных. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и ВСУ.