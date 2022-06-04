Лавров заявил о решении задач на «Азовстали» с минимальными потерями
Все задачи, которые ставились перед российской армией в Мариуполе, в частности, в отношении комбината «Азовсталь», выполнены с минимальными потерями, сообщил в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» глава МИД Сергей Лавров.
«Мариуполь, «Азовсталь» — все задачи были решены и с минимальными потерями. Вы знаете, что Президент В.В.Путин отдал приказ не штурмовать «Азовсталь». В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» (символика признана экстремистской в России и запрещена — РБК) просто сдались. Они сейчас дают показания», — сказал Лавров.
Бои за Мариуполь шли с конца февраля. 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о взять города, исключая территорию «Азовстали». По словам Шойгу, на «завершение работы» на заводе российским военным понадобилось бы три-четыре дня.
Однако Путин распорядился отменить штурм, назвав его «нецелесообразным». «Это тот случай, когда мы должны думать — мы всегда должны думать, но в данном случае тем более — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы», — пояснил он, одновременно распорядившись блокировать промзону так, «чтобы муха не пролетела».
К тому времени на территории были заблокированы более 2 тыс. военных из числа подконтрольных Киеву сил, в том числе раненые, а также гражданские.
В мае началась эвакуация с «Азовстали». Первыми с территории комбината вывели гражданских, затем раненых, после этого сдаваться в плен начали оставшиеся военные.
20 мая завод полностью перешел под контроль российских военных. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и ВСУ.