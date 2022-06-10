Президент Бразилии попросил супермаркеты снизить цены на продукты

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал руководителей супермаркетов снизить цены на основные продукты питания. Об этом он заявил во время своего выступления на форуме Бразильской ассоциации супермаркетов, передает газета Valor Econômico.

«Я призываю всех, кто задействован в производственной цепочке продуктов базовой продовольственной корзины, работать с минимально возможной прибылью, чтобы мы могли помочь значительной части населения, в особенности наиболее скромным его представителям», — сказал Болсонару.

Он отметил, что «в трудные времена все граждане Бразилии должны сотрудничать вместе».

Как передает издание Folha de S.Paulo со ссылкой на данные индекса инфляции Бразилии (IPCA), данный показатель за последние 12 месяцев составил 11,73%, и цены на продукты питания все еще продолжают расти. Например, в апреле инфляция была 2,06%, в мае — 0,48%. Министр экономики Бразилии Пауло Гедес ранее заявлял, что правительство страны сделало все возможное, чтобы свести к минимуму экономические последствия российской военной операции на Украине, указав, что удалось снизить налоги для 200 млн бразильцев.