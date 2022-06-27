Аксенов предупредил о возможных подтоплениях в Симферополе
В Симферополе в связи с переполнением местного водохранилища существует угроза подтопления ряда территорий на участке от улицы КИМ до поселка Комсомольское. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Фактическое поступление воды превышает объем сброса. Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее дополнительного сброса воды избежать не удается», — написал Аксенов.
По его словам, в городе проводится адресный обход домов, оповещение жителей. Аксенов также призвал граждан, находящихся в зоне потенциального подтопления, убрать личный транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место.
В выходные, 25 и 26 июня, сильные дожди прошли в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах, а также в Алуште — в этих населенных пунктах выпало от половины до целой месячной нормы осадков.
В результате осадков произошли подтопления в селах четырех муниципальных образований, в Симферопольском районе было разрушено два моста, в Алуште сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг», подтоплены несколько дорог. Жертв и пострадавших в результате происшествий не было.
Кроме того, в Симферополе в воскресенье обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир на улице Толстого. Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища вниз по течению реки Салгир, протекающей через столицу Крыма.
27 июня глава Крыма объявил о введении режима ЧС межмуниципального значения в Симферополе и Симферопольском районе.