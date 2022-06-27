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Политика ,  
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Лукашенко обсудил с самарским губернатором сотрудничество с АвтоВАЗом

Фото: Денис Синяков / Reuters
Фото: Денис Синяков / Reuters

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в Белоруссию, где встретился с президентом Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Во время встречи Азаров и Лукашенко обсуждали перспективы сотрудничества, одной из тем стал поиск совместных проектов предприятий Белоруссии и АвтоВАЗа.

«Мы взяли спецификацию с АвтоВАЗа, крупнейшего производителя автомобилей в нашей стране, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Белоруссии», — прокомментировал Азаров.

После встречи с Лукашенко губернатор сообщил журналистам, что президент «дал указания очень внимательно отнестись к этому вопросу — расширяя здесь сотрудничество, повышая степень локализации производимых автомобилей как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации».

По словам Азарова, также обсуждалось сотрудничество между Национальной академией наук Белоруссии и научными центрами Самарской области в сфере высоких технологий, а также в образовательных проектах. «Конечно, это и целый ряд задач в сфере экономики. Мы заинтересованы в поставке сельскохозяйственной техники и готовы поставлять со своей стороны технику, которую производят в Самарской области. Мы заинтересованы в поставке лифтового оборудования, комплектующих», — пояснил Азаров.

Интервью главы АвтоВАЗа о чиновниках на Lada и российских авто. Видео
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АвтоВАЗ объявил о приостановке производства 3 марта и после этого еще несколько раз устанавливал режим простоя. Тогда на заводе объяснили изменение графика продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов.

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23 марта французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. 16 мая в Минпромторге заявили, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% автоконцерна «АвтоВАЗ» переходит в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшийся пакет сохранит «Ростех», пояснили в министерстве.

Также предприятие сообщило, что с 6 июня на АвтоВАЗе на три месяца вводится четырехдневная рабочая неделя.

Из-за дефицита импортных комплектующих завод анонсировал выпуск упрощенных версий некоторых моделей Lada. Как отметили в компании, они будут менее зависимыми от импортных комплектующих.

Минпромторг также сообщил, что оказывает содействие АвтоВАЗу в загрузке мощностей, запуске новых модификаций автомобилей, продолжении программы локализации и ускоренного импортозамещения. В середине июня президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что предприятие возобновит производство внедорожников Niva Legend и Niva Travel.

АвтоВАЗ после простоя возобновил производство «упрощенной» Lada Granta
Бизнес
Завод &laquo;АвтоВАЗ&raquo;

8 июня АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года, которые выпускаются в «импортонезависимой» комплектации — без ABS и подушек безопасности.

Сейчас автомобильный завод в Тольятти находится в частичном простое: из трех линий единого автосборочного производства запущена лишь одна по сборке упрощенных версий Lada Granta, уточняет «Интерфакс». В простое находятся две другие: В0, на которой выпускали Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero; и Niva, которую хотят запустить в июле для сборки Lada Niva Legend. На этой же линии в августе планируется восстановить производство Lada Niva Travel.

Теги
«АвтоВАЗ» Александр Лукашенко Самарская область экономическое сотрудничество

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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