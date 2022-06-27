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В Дагестане задержали финансировавшего теракт в Стамбуле участника ИГ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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Россиянина Абдурахмана Абдурахманова, являющегося участником ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) и якобы финансировавшего теракт в одном из ночных клубов в Стамбуле в 2017 году, задержали и заключили под стражу, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, Абдурахманов направлял деньги лицам, «обоснованно подозреваемых в терроризме» с помощью банковских карт и системы переводов «Вестерн Юнион». «В частности, направленные Абдурахмановым А.Б. [Абдурахманом Бадировичем. — РБК] денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе «Рейна» города Стамбула», — говорится в сообщении.

При обысках у подозреваемого изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры, использовавшиеся для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистская литература.

Управление Следственного комитета России по Дагестану завело уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

Кроме того, в международный розыск были объявлены братья подозреваемого, которые, по данным ФСБ, являются боевиками и «принимают участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии».

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Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января 2017 года. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек, в том числе гражданка России. Ответственность за нападение на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство». Виновным признали уроженца Узбекистана Абдулгадира Машарипова по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан. Как сообщило турецкое агентство Anadolu в 2020 году, он получил 40 пожизненных сроков.

Теги
ФСБ Дагестан Стамбул теракт Исламское государство

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