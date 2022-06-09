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ФСБ задержала 13 вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Ростове-на-Дону

По информации ФСБ, исламисты вербовали мусульман по указанию эмиссаров террористической организации с Украины
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральная служба безопасности задержала 13 исламистов из ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Ростове-на-Дону, которые вербовали мусульман из местных жителей и трудовых мигрантов по указанию эмиссаров террористической организации с Украины, сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».

Задержанные — граждане стран Центрально-Азиатского региона, отметили в спецслужбе. Отмечается, что при координации находящихся на Украине эмиссаров они распространяли в России террористическую идеологию и вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов в процессе конспиративных собраний. По местам жительства задержанных у них изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, использовавшиеся для террористической деятельности. В отношении организатора возбудили уголовное дело, добавили в ФСБ.

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Москве
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В апреле ФСБ сообщала о задержании пяти членов группировки «Хизб ут-Тахрир», которые вербовали россиян в Свердловской области. Все задержанные были гражданами Центрально-Азиатского региона.

В октябре прошлого года сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве и Московской области. По данным ФСБ, были задержаны два лидера ячейки и шесть активных участников. В январе этого года суд приговорил их к срокам от 11 до 18 лет в колониях строгого режима. Тогда же были осуждены члены группировки, задержанные в период с декабря 2019 по февраль 2020 года.

Суд признал их виновными в организации террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.5 УК). Их также осудили по статье об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Максимальное наказание по обеим статьям — 20 лет лишения свободы.

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Полина Мартынова
Хизб ут-Тахрир Ростов-на-Дону ФСБ экстремисты задержание вербовка
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