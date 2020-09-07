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Исполнитель теракта в Стамбуле в 2017 году получил 40 пожизненных сроков

Абдулгадир Машарипов, ответственный за теракт в ночном клубе в Стамбуле 1 января 2017 года, получил 40 пожизненных сроков. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Машарипов не признал вину. По его словам, он давал показания под пытками и давлением. Также в последнем слове он сообщил, что его ходатайство о проверке отпечатков пальцев не было удовлетворено.

Машарипов является уроженцем Узбекистана. Ему 32 года, он приехал в Стамбул из города Коньи.

Устроивший теракт в Стамбуле оказался уроженцем Узбекистана
Общество
<p>Цветы&nbsp;возле входа в клуб Reina в Стамбуле, где произошел теракт в ночь на 1 января 2017 года</p> <p></p>

В результате теракта погибли 39 человек. Террорист открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina, после чего скрылся. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

По версии следствия, после стрельбы Машарипов зашел на кухню, переоделся там и ушел из клуба. До дома он добрался на такси, за которое не заплатил, поскольку деньги были в куртке, оставленной на месте теракта. Издание Olay писало, что именно таксист помог выяснить личность террориста.

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