Исполнитель теракта в Стамбуле в 2017 году получил 40 пожизненных сроков

Абдулгадир Машарипов, ответственный за теракт в ночном клубе в Стамбуле 1 января 2017 года, получил 40 пожизненных сроков. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Машарипов не признал вину. По его словам, он давал показания под пытками и давлением. Также в последнем слове он сообщил, что его ходатайство о проверке отпечатков пальцев не было удовлетворено.

Машарипов является уроженцем Узбекистана. Ему 32 года, он приехал в Стамбул из города Коньи.

В результате теракта погибли 39 человек. Террорист открыл стрельбу по посетителям ночного клуба Reina, после чего скрылся. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).