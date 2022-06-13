В турецкой Алании нашли тело россиянки

В турецкой Аланье нашли тело гражданки России. Об этом сообщает Habertürk со ссылкой на прибывших на место происшествия сотрудников полиции и медиков.

Речь идет о 47-летней Аиде Магомедовой, проживающей районе Гюллерпынары курортного города, уточняет издание. Тело обнаружила подруга женщины, которая затем вызвала полицию.

По данному факту полиция начала расследования. О причинах смерти не уточняется.

В конце мая в результате ДТП в Анталье пострадали 11 российских туристов. Туристический микроавтобус, следовавший из Кемера в район Демре, врезался в фонарный столб и деревья.

Авария произошла на бульваре Ахмета Алиага в районе Кумлуджа. Агентство Demirören писало, что водитель микроавтобуса потерял управление. После удара два дерева и фонарный столб упали на бульвар и перегородили проезд.