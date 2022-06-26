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Москвичей предупредили о субтропической жаре

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В понедельник, 27 июня, в Москве ожидается +32–34 градуса. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, +32…+34°», — сообщил Тишковец.

Синоптик отметил, что в этот день может повториться температурный рекорд дня за всю историю регулярных наблюдений.

«Такая температура воздуха на 10–11 градусов выше положенной для середины лета многолетней нормы и фиксируется метеорологами в столице в конце июня в среднем не чаще одного раза в 12 лет. Это соответствует субтропическому климату таких городов бассейна Средиземноморья, как Мадрид (Испания), Подгорица (Черногория), Рим (Италия), Мальта (Мальта), Афины (Греция), Анталия (Турция)», — уточнил Тишковец.

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
Общество

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтвердила, что в начале недели москвичей ждет жара от 29 до 33 градусов.

«Жаркая погода сохранится в столичном регионе как минимум в начале следующей недели. Скорее всего, некоторое понижение температуры произойдет только в среду после прохождения холодного атмосферного фронта, но все равно даже после прохождения [холодного атмосферного] фронта фон температуры останется выше климатической нормы градуса на три-четыре», — отметил синоптик.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ранее допустила, что в Москве 27 июня может быть установлен новый температурный рекорд, так как воздух может прогреться до плюс 33 градусов.

По ее словам, в этот день жара достигнет своего пика, затем температура начнет постепенно снижаться. Также 27 июня в отдельных районах города могут пройти умеренные кратковременные дожди.

В Москве из-за аномальной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре считают, что ее спровоцировал высокий теплый антициклон, который пришел с запада.

Теги
жара Москва Погода Евгений Тишковец новости

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