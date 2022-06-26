Москвичей предупредили о субтропической жаре
В понедельник, 27 июня, в Москве ожидается +32–34 градуса. Об этом сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В условиях безраздельного господства скандинавского антициклона пик зноя придется на понедельник, когда воздух разогреется до субтропических показателей, +32…+34°», — сообщил Тишковец.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова подтвердила, что в начале недели москвичей ждет жара от 29 до 33 градусов.
«Жаркая погода сохранится в столичном регионе как минимум в начале следующей недели. Скорее всего, некоторое понижение температуры произойдет только в среду после прохождения холодного атмосферного фронта, но все равно даже после прохождения [холодного атмосферного] фронта фон температуры останется выше климатической нормы градуса на три-четыре», — отметил синоптик.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ранее допустила, что в Москве 27 июня может быть установлен новый температурный рекорд, так как воздух может прогреться до плюс 33 градусов.
По ее словам, в этот день жара достигнет своего пика, затем температура начнет постепенно снижаться. Также 27 июня в отдельных районах города могут пройти умеренные кратковременные дожди.
В Москве из-за аномальной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре считают, что ее спровоцировал высокий теплый антициклон, который пришел с запада.