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Общество ,  
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Более 300 человек пострадали при обрушении трибуны в Колумбии

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В Колумбии в городе Эспиналь при обрушении трибуны со зрителями во время забега быков пострадали 322 человека, четверо из них в реанимации, сообщила министр здравоохранения департамента Толима Марта Паласиос, передает телеканал CNA.

Кроме того, губернатор Толимы Хосе Рикардо Ороско подтвердил смерть четырех человек. «На данный момент четыре человека погибли — две женщины, мужчина и ребенок», — сказал Ороско. Об этом ранее сообщала радиостанция La FM со ссылкой на местных властей, отмечая, что среди погибших — трехлетний ребенок.

Президент Колумбии призвал запретить бои быков после обрушения трибуны
Политика

При этом директор гражданской обороны провинции майор Луис Фернандо Велес рассказывал местному телевидению, что погибли пять человек, травмы получили около 70 человек. По данным El Tiempo, пострадавших было более 200 человек.

Обрушение произошло во время забега быков в честь праздника святого Петра. В результате инцидента с арены сбежал бык, в муниципалитете объявлен желтый уровень тревоги.

Позднее президент Колумбии Густаво Петро призвал местные власти запретить бои быков. «Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — заявил он.

Теги
Колумбия обрушение бык

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