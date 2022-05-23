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Общество ,  
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В Иране около 80 человек оказались под завалами обрушившегося здания

Фото:_Waterliiily / Twitter Фото:YWNReporter / Twitter Фото:darushmemar / Twitter Фото:AatiSheerazi / Twitter Фото:mina2894 / Twitter Фото:freedomiran2022 / Twitter Фото:iran_policy / Twitter Фото:YWNReporter / Twitter

Не менее пяти человек погибли и 27 получили травмы при обрушении 10-этажного офисного здания «Метрополь» в иранском городе Абадан (провинция Хузестан на юго-западе страны), передает Tasnim. По данным агентства, в момент происшествия в «Метрополе» находилось около 150 человек. Как пишет Fars со ссылкой на общество Красного полумесяца, под завалами может оказаться до 80 человек.

Причины обрушения устанавливаются, на месте работают спасатели и медики. Спасательные работы осложняет риск дальнейшего разрушения постройки, отмечают в Красном полумесяце.

Tasnim сообщает о задержании владельца здания. Агентство уточняет, что офисный центр построили недавно.

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