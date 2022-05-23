В Иране около 80 человек оказались под завалами обрушившегося здания

Не менее пяти человек погибли и 27 получили травмы при обрушении 10-этажного офисного здания «Метрополь» в иранском городе Абадан (провинция Хузестан на юго-западе страны), передает Tasnim. По данным агентства, в момент происшествия в «Метрополе» находилось около 150 человек. Как пишет Fars со ссылкой на общество Красного полумесяца, под завалами может оказаться до 80 человек.

Причины обрушения устанавливаются, на месте работают спасатели и медики. Спасательные работы осложняет риск дальнейшего разрушения постройки, отмечают в Красном полумесяце.

Tasnim сообщает о задержании владельца здания. Агентство уточняет, что офисный центр построили недавно.