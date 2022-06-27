Welt узнал о покупке Киевом почти 3 тыс. гранатометов у Германии

Киев во второй раз на свои средства закупил противотанковые гранатометы типа RGW 90 Matador у Германии — к заказанным в марте 5,1 тыс. добавились еще около 2,9 тыс, таким образом, Украина в общей сложности получила около 8 тыс. таких орудий, сообщает газета Welt со ссылкой на украинские правительственные круги.

По данным издания, Киев купил оружие непосредственно у производителя, в марте гранатометы закупались у немецкой оружейной компании Dynamit Nobel Defence (DND). Заказ был выполнен двумя траншами — сначала было доставлено 2300 орудий, а затем еще 576 штук.

По информации Киева, гранатометы уже находятся на Украине, пишет газета. Welt отмечает, что для этого обычно требуется запрос в Федеральное управление по экономике и экспортному контролю (BAFA) и одобрение Федерального совета безопасности. В министерстве экономики, в компетенции которого находится BAFA, от комментариев газете отказались.

Противотанковые гранатометы типа RGW 90 Matador — 90-мм орудие массой 8,9 кг и длиной 1 метр, которое способно поражать цели на дальностях от 14 до 500 м.

22 июня министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что на Украину поступила первая партия тяжелого вооружения — семь самоходных гаубиц PzH 2000, военные Украины прошли обучение по их использованию в ФРГ, указывает Welt. Следующей поставкой будут три РСЗО Mars II. Кроме того, США и Великобритания поставят еще семь артиллерийских орудий.

В российском МИДе заявляли, что накачка Украины оружием противоречит обязательствам ЕС, что нельзя поставлять его в точки конфликта или туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Россия считает грузы с оружием законной целью российских военных.