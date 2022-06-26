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Общество ,  
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Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге храма святителя Василия Великого, который частично сгорел сегодня утром, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МЧС, в 6:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Приозерское шоссе, дом 12, корпус 1. В кирпичном, обшитом деревом здании церкви 2016 года постройки загорелась кровля по всей площади. В 11:28 пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. О причинах возгорания экстренные службы не распространялись.

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Фото:spb_today / VK

По информации Санкт-Петербургской митрополии, пожар в храме святителя Василия Великого в Осиновой Роще обнаружил священник, который пришел готовиться к Божественной литургии. По словам настоятеля отца Анатолия Першина, храм внутри не пострадал: сохранились иконостас, престол, богослужебные предметы и облачения. Прихожане выразили готовность участвовать в восстановлении храма.

В конце мая в Москве загорелась хозяйственная постройка на территории храма Петра и Павла в районе Лефортово, построенного в XVII веке. Возгорание произошло на мансардном этаже одноэтажного здания на площади порядка 150 кв. м. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.

Теги
Пожар храм Санкт-Петербург поджог задержание

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