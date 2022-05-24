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В Москве загорелась постройка на территории храма Петра и Павла

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В Москве в районе Лефортово загорелась хозяйственная постройка на территории Храма Петра и Павла, построенного в XVII веке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«На Солдатской улице, дом 4 происходило загорание в отдельно стоящей хозяйственной постройке. Здание одноэтажное с мансардным этажом, возгорание было на мансарде. Общая площадь — порядка 150 кв. м.

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В 21:59 (по мск) пожар локализовали. О пострадавших пока не сообщалось. 

Храм Петра и Павла в Лефортове — приходской храм в Лефортовском районе В 1613 году храм освятили в честь Николая Чудотворца при участии царя Михаила Федоровича Романова.

В начале февраля в Москве загорелся Богоявленский кафедральный собор на улице Спартаковской. Пожар произошел в трапезной, пристроенной к основному зданию храма.

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