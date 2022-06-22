В Ленинградской области у порта на набережной Невы загорелся ангар

Фото: spb_today / VK

На набережной Невы в Ленинградской области загорелся ангар на площади 440 м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«Это в Ленобласти, мы тоже им [ГУ МЧС по Ленинградской области] помогаем. Только там не 800 кв. м, а 440 м, размерами 11 на 40 кв. м ангар. Октябрьская набережная, 31», — сообщили в пресс-службе. По этому адресу находится пассажирский речной вокзал, он относится к Всеволожскому району.

В главке добавили, что от них привлечено восемь единиц техники, 24 человека личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Ленинградской области.

10 июня в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся склад на площади 750 кв. м. Пожар произошел на территории старейшего терминала «Фактор», который специализируется на перевалке грузов, в том числе леса, уточнял 47news. Горел участок, арендованный под мобилизационные склады ФГУП «Росморпорт».