СК завел дело после гибели ребенка в аквапарке Волгоградской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка в аквапарке в городе Волжский Волгоградской области, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — cообщили в СК.

По данным следствия, мальчик вместе с семьей приехал из Астрахани в Волжский в аквапарк. Во время отдыха он решил скатиться с одной из горок, о чем договорился со своим отцом, который должен был ждать его при спуске. Однако в последний момент он поменял горку и скатился с другой. Спустя некоторое время его нашли мертвым в бассейне.

«Причиной его смерти явилась механическая асфиксия в результате утопления», — уточнили в ведомстве.

В августе прошлого года прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации о том, что в аквапарке города Волжский отказали в обслуживании семье с ребенком-инвалидом.

Мать мальчика пожаловалась, что ее сына Дамира отказались пускать в аквапарк из-за инвалидности, мотивировав решение тем, что «ему нельзя находиться со здоровыми детьми». Мать мальчика также сообщила, что написала заявление в прокуратуру города.