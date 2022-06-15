Актер-марокканец из «Убойной силы» утонул в озере под Петербургом

Эль Жамаль (Фото: Кадр из сериала «Спецназ»)

В Лемболовском озере, которое находится во Всеволжском районе Ленинградской области, утонул актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль, сообщают «КП — Петербург» и 47news.ru со ссылкой на источники.

«14 июня в полицию поступило сообщение от администратора базы отдыха в поселке Грузино о том, что он увидел в воде Лемболовского озера силуэт человека. Предполагается, что это может быть отдыхающий, пропавший 11-го числа», — сказал источник издания. Полиция и Следственный комитет начали расследование.

Собеседник 47news.ru уточнил, что компания, в которой отдыхал Жамаль, сняла дом на берегу озера. Вечером 11 июня мужчина решил окунуться в озеро и пропал, его искали все выходные.

Жамаль снялся в эпизодических ролях в пяти сериалах начала 2000-х годов: «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Спецназ» и «Черный ворон». 47news.ru указывает, что в этом году Жамалю должно было исполниться 47 лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также направил запрос в пресс-службу СУ СКР по Ленинградской области.