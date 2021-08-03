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Прокуратура проверит отказ аквапарка в Волжском пустить ребенка-инвалида

Фото: sugar_elya / Instagram
Фото: sugar_elya / Instagram

Прокуратура Волгоградской области начала проверку информации о том, что в аквапарке города Волжский отказали в обслуживании семье с ребенком-инвалидом. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Накануне информацию об инциденте опубликовала мать мальчика в Instagram. Женщина пожаловалась, что ее сына Дамира отказались пускать в аквапарк из-за инвалидности, мотивировав решение тем, что «ему нельзя находиться со здоровыми детьми». Мать мальчика также сообщила, что написала заявление в прокуратуру города.

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Мальчик страдает от аутизма, ему 14 лет, передает местное издание V1 со ссылкой на мать ребенка. По ее словам, у мальчика «нет речи», он общается жестами. «Я попросила мужа принести воды, сама отвела ребенка в туалет, он немного попрыгал, помычал и успокоился», — сообщила она. Женщина отметила, что такое поведение нормально для ребенка с такими особенностями развития в условиях закрытого шумного помещения в толпе.

По словам матери ребенка, после этого охранник аквапарка отказался пускать семью из-за «агрессивности» Дамира, затем подошедший представитель администрации заведения предложил им выйти на улицу и отказался объяснить решение. «Предложили проехать в какое-нибудь другое заведение, где есть маленькие бассейны, где мало народа, мало мамочек, которые будут возмущаться», — рассказала она.

«Сейчас в аквапарке прокуратура, я объясняю им всю сложившуюся ситуацию», — сообщил РБК директор аквапарка «21 век» Григорий Газарян.

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Фото:Claudia Daut / Reuters

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26 июля в Красносельском районе Санкт-Петербурга жительница жилого комплекса «Балтийская жемчужина» Наталья Липская пыталась выгнать с детской площадки рядом с домом детей с особенностями развития, заявив, что у них должны быть свои площадки. Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео инцидента, на котором Липская требует от воспитателей детей удалиться с площадки.

Женщина 29 июля принесла извинения и признала, что проявила грубость, однако отвергла обвинения в оскорблении детей. Она также добавила, что недовольна детскими садами и развивающими центрами для детей с особенностями развития, которые находятся в третьем корпусе жилого комплекса, и борется с ними. Липская заявила, что дети с особенностями развития не должны приходить для игр на общую придомовую территорию. Следственный комитет региона начал проверку случившегося.

прокуратура Волгоградская область инвалид аквапарк новости
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