Прокуратура проверит отказ аквапарка в Волжском пустить ребенка-инвалида

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Прокуратура Волгоградской области начала проверку информации о том, что в аквапарке города Волжский отказали в обслуживании семье с ребенком-инвалидом. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Накануне информацию об инциденте опубликовала мать мальчика в Instagram. Женщина пожаловалась, что ее сына Дамира отказались пускать в аквапарк из-за инвалидности, мотивировав решение тем, что «ему нельзя находиться со здоровыми детьми». Мать мальчика также сообщила, что написала заявление в прокуратуру города.

Мальчик страдает от аутизма, ему 14 лет, передает местное издание V1 со ссылкой на мать ребенка. По ее словам, у мальчика «нет речи», он общается жестами. «Я попросила мужа принести воды, сама отвела ребенка в туалет, он немного попрыгал, помычал и успокоился», — сообщила она. Женщина отметила, что такое поведение нормально для ребенка с такими особенностями развития в условиях закрытого шумного помещения в толпе.

По словам матери ребенка, после этого охранник аквапарка отказался пускать семью из-за «агрессивности» Дамира, затем подошедший представитель администрации заведения предложил им выйти на улицу и отказался объяснить решение. «Предложили проехать в какое-нибудь другое заведение, где есть маленькие бассейны, где мало народа, мало мамочек, которые будут возмущаться», — рассказала она.