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Политика ,  

Кириенко предложил каждый год голосованием выбирать молодежную столицу

Сергей Кириенко (в центре) на фестивале &laquo;День молодёжи&raquo;&nbsp;в парке &laquo;Музеон&raquo;
Сергей Кириенко (в центре) на фестивале «День молодёжи» в парке «Музеон» (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В России стартовал проект, в котором россияне каждый год будут выбирать молодежную столицу страны. Об этом сообщил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко на фестивале Росмолодежи в парке «Музеон».

«В преддверии Дня молодежи запускается конкурсный проект, где вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с января будет носить звание — на год — молодежной столицы России», — сказал Кириенко (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Александра Краснова / ТАСС

27 июня в России ежегодно отмечается День молодежи. В этот день проводятся концерты и музыкальные фестивали, творческие и спортивные конкурсы, мастер-классы.

В Госдуму ранее поступил законопроект о создании нового молодежного движения. В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».

Движение должно формировать у детей и молодежи мировоззрение на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей» и традиций народов России, а также «чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества».

Теги
молодежное движение Сергей Кириенко

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