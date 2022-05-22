Экс-посол сообщил об обмане США относительно вступления Украины в НАТО

Дипломаты Соединенных Штатов несколько лет обещали Украине вступление в Североатлантический альянс (НАТО), что по итогу оказалось ложью. Об этом, выступая на политических дебатах The Munk Debate, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Так, ведущий дебатов Радослав Сикорский напомнил Макфолу о данных Вашингтоном Киеву обещаниях по вступлению страны в НАТО и задал вопрос — «неужели [американские] дипломаты врали?»

Экс-посол ответил утвердительно, добавив, что так устроен «реальный мир».

Макфол занимал должность посла США в Москве с 2012 по 2014 годы. В ноябре 2016 года он попал под санкции России. Дипломат утверждал, что это произошло из-за его тесных связей с экс-президентом США Бараком Обамой. По версии российского МИДа, Макфол попал под ограничения из-за «целенаправленного ущерба российско-американским отношениям».

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагал меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в ней.

Он также неоднократно критиковал позицию западных стран по вопросу членства Украины в альянсе. В сентябре украинский лидер обсуждал этот вопрос и на переговорах с Джо Байденом, и, по словам Зеленского, президент США сообщил о согласии на вступление Украины в НАТО.

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В апреле, уже после начала российской военной операции, Зеленский заявил, что Запад отказывает Украине в членстве в НАТО. Он счел такую позицию альянса ошибочной, подчеркнув, что Киев не предлагает сделать Украину сильнее за счет НАТО — напротив, страна выступает «локомотивом».