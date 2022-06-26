Володин напомнил о вступающих в силу в июле законах
С 1 июля в некоторых российских регионах для предпринимателей, впервые зарегистрировавших свой бизнес, начнет действовать автоматизированная упрощенная система налогообложения, что позволит им предоставлять меньше отчетности и не платить страховые взносы, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
Другой закон позволит защитить пенсионные накопления, если они были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, тогда гражданам вернут изъятый доход.
Также с начала июля можно будет направлять заявление на сохранение прожиточного минимума от списания напрямую в кредитную организацию, даже если взыскатель передал соответствующий документ в банк должника.
Еще один закон касается обязательного медицинского страхования. Теперь, чтобы получить медицинскую помощь, можно предоставить либо паспорт, либо полис ОМС.
С 1 июля также вступает в силу ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять профильный орган власти об исследованиях в области биологической безопасности.
Кроме того, вводится административная ответственность по отношению к гидам и экскурсоводам, которые не пройдут обязательную аттестацию. Еще одним требованием для экскурсоводов и гидов-переводчиков на туристических маршрутах станет наличие российского гражданства.
Следующий закон предусматривает сокращение срока оформления паспорта до пяти дней — с момента подачи документов в МВД от гражданина или МФЦ.
Еще один закон обяжет кредитные организации информировать клиентов о полной стоимости потребительского кредита или займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой, а минимальная гарантированная ставка должна быть указана на первой странице договора.
Также граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.