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Пандемия коронавируса ,  
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В России на 45% снизилось суточное число госпитализаций с COVID

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 628 человек, что на 45,5% меньше, чем 25 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За сутки было зафиксировано 3004 новых случая заражения.

25 июня с COVID-19 госпитализировали 1152 человека, суточное число заболевших составило 3072 человека.

За последние сутки в России выздоровели 2713 человек, что на 21,5% меньше по сравнению с 25 июня. 55 человек умерли.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразился 18 418 881 человек, умерли при этом 380 892 человека согласно данным оперштаба.

Наибольшее число зараженных за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге — 244 случая. На втором месте Москва с 232 случаями, на третьем — Московская область с 212 случаями. Затем следуют Свердловская область (101 случай) и Воронежская область.

В конце апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал о том, что после снижения темпов заболеваемости Россия может столкнуться с новой волной COVID в июне. «Мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — отметил он.

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Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
коронавирус COVID-19 статистика

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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