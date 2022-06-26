В России на 45% снизилось суточное число госпитализаций с COVID

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 628 человек, что на 45,5% меньше, чем 25 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За сутки было зафиксировано 3004 новых случая заражения.

25 июня с COVID-19 госпитализировали 1152 человека, суточное число заболевших составило 3072 человека.

За последние сутки в России выздоровели 2713 человек, что на 21,5% меньше по сравнению с 25 июня. 55 человек умерли.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразился 18 418 881 человек, умерли при этом 380 892 человека согласно данным оперштаба.

Наибольшее число зараженных за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге — 244 случая. На втором месте Москва с 232 случаями, на третьем — Московская область с 212 случаями. Затем следуют Свердловская область (101 случай) и Воронежская область.

В конце апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал о том, что после снижения темпов заболеваемости Россия может столкнуться с новой волной COVID в июне. «Мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — отметил он.

Читайте на РБК Pro Pro Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть Кейсы Pro Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Исследования Pro «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов Инструкции Pro ОКР: что это за расстройство и как его лечат ОКР: что это за расстройство и как его лечат Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест Статьи