В России на 45% снизилось суточное число госпитализаций с COVID
В России за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 628 человек, что на 45,5% меньше, чем 25 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За сутки было зафиксировано 3004 новых случая заражения.
25 июня с COVID-19 госпитализировали 1152 человека, суточное число заболевших составило 3072 человека.
За последние сутки в России выздоровели 2713 человек, что на 21,5% меньше по сравнению с 25 июня. 55 человек умерли.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразился 18 418 881 человек, умерли при этом 380 892 человека согласно данным оперштаба.
Наибольшее число зараженных за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге — 244 случая. На втором месте Москва с 232 случаями, на третьем — Московская область с 212 случаями. Затем следуют Свердловская область (101 случай) и Воронежская область.
В конце апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал о том, что после снижения темпов заболеваемости Россия может столкнуться с новой волной COVID в июне. «Мы знаем по предыдущим периодам, что, когда замедляется заболеваемость, есть риск нового подъема», — отметил он.