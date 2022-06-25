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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор назвал число беженцев, прибывших в регион с февраля

С момента объявления об эвакуации жителей Донбасса в Россию 18 февраля, границу Ростовской области пересекли более 1, 6 млн человек, заявил «РИА Новости» губернатор региона Василий Голубев.

«С 18 февраля границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. C территорий, контролируемых ЛНР и ДНР, въехали более 1 миллиона человек, около 600 тысяч беженцев прибыли из других территорий Украины», — сообщил он.

В ДНР и ЛНР объявили эвакуацию в связи «со скорым наступлением Украины в Донбассе». По данным МЧС России, к 23 февраля из региона на территорию страны выехало 100 тыс. человек. Ростовская область после начала эвакуации жителей Донбасса объявляла режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом беженцев.

ФСБ ответила на жалобы беженцев с Украины на фильтрационные пункты
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

После начала спецоперации 24 февраля люди стали покидать не только Донбасс, но и другие украинские регионы. Данные по количеству жителей Украины, приехавших в Россию после начала операции, разнятся. Агентство Организации объединенных наций по делам беженцев указывает, что Россия приняла 1,3 млн беженцев. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова называла число в 1,5 млн человек, а Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны — более 2 млн.

Теги
Ростовская область беженцы Украина Василий Голубев

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