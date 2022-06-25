ВОЗ сообщила о 920 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей

В мире выявлено 920 вероятных случаев тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения у детей, сообщает Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С мая число случаев выросло на 270. Из 422 случаев, где известны пол и возраст заболевших, больше случаев приходится на мальчиков, значительное количество из них младше шести лет.

Более половины всех случаев приходятся на Европу, в том числе - 267 на Великобританию, где впервые было зафиксировано заболевание и отмечалось наибольшее количество заболевших. Треть от общего числа случаев выявлена в США.

Число стран, где обнаружили случаи неизвестного гепатита, не изменилось с мая и составляет 33. Среди государств, где фиксировали заболевших, не только страны Европы и Северной Америки, но и, например, Аргентина, Израиль, Япония. О выявлении случаев заболевания детей этим гепатитом в России не сообщалось.

ВОЗ указывала, что при этом виде гепатита у детей развивается острая печеночная недостаточность. По данным на июнь, 45 детям потребовалась трансплантация печени, было зафиксировано 18 смертей. Источник заражения и способы передачи возбудителя изучаются, распространенные вирусы гепатита (А, В, С, D и E), не были обнаружены в данных случаях заболеваний.