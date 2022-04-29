Власти заявили, что в России не было случаев неизвестного гепатита

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В России не зафиксированы случаи заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии, который появился в европейских странах, сообщает Роспотребнадзор.

«По состоянию на 29 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», — сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

О выявлении нового вида гепатита 23 апреля сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Первые случаи выявили в начале апреля. По данным на 21 апреля, в мире было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев, заболевшими были дети в возрасте от одного месяца до 16 лет. Как минимум один ребенок умер, 17 детям потребовалась пересадка печени.



Больше всего случаев пришлось на Великобританию (114), еще 13 детей заболели в Испании, 12 — в Израиле, девять — в США, менее пяти — в Ирландии, по четыре ребенка — в Нидерландах и Италии, по двое — в Норвегии и Франции и по одному — в Румынии и Бельгии.

В Роспотребнадзоре отметили, что с большинством стран, где обнаружили случаи заболевания, ограничено авиасообщение, что значительно снижает риск проникновения неизвестного гепатита в Россию.



Гепатит — это группа воспалительных заболеваний печени, которые могут быть вызваны в том числе вирусами. Известны пять видов вирусных гепатитов — A, B, C, D, E. ВОЗ отмечала, что в случае с указанными заболевшими не было обнаружено распространенных вирусов, вызывающих острый гепатит данных типов.