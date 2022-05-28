Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
ТАСС узнал об интересе силовиков к «скрытым счетам» Чубайса в Европе Политика, 06:29
Половина россиян перешла на более дешевые кремы Общество, 06:00
Посол России в Японии обвинил власти Нагасаки в неуважении к истории Политика, 05:59
Антонов связал возможные поставки РСЗО Украине с эскалацией конфликта Политика, 05:53
Неизвестный острый гепатит выявили у 650 детей в 33 странах Общество, 05:18
Вашингтон, Сеул и Токио осудили ракетные пуски КНДР Политика, 05:16
Байден призвал военных «сохранить свободным» Южно-Китайское море Политика, 04:44
«Коммерсантъ» узнал о подорожании строительства ЦОД в Москве в два раза Бизнес, 04:16
Reuters узнал о «непростых» переговорах Турции со Швецией и Финляндией Политика, 03:54
ФАО предупредила о 218 млн голодающих людей из-за конфликта на Украине Экономика, 03:32
ТАСС узнал о применении Россией огнеметной системы «Тосочка» на Украине Политика, 03:16
Байден обвинил Путина в желании стереть с лица земли идентичность Украины Политика, 02:43
NYT узнала о решении администрации Байдена передать Киеву РСЗО Политика, 02:36
Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 30% Общество, 02:18
Общество ,  
0 

Неизвестный острый гепатит выявили у 650 детей в 33 странах

С начала апреля острый гепатит неизвестного происхождения выявили у 650 детей из 33 стран мира. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения на сайте.

Большинство случаев приходится на европейские страны, особенно Великобританию (222). ВОЗ также проверяет часть сообщений из США (216), стран западной части Тихого океана, юго-восточной Азии и восточного Средиземноморья.

Среди стран, где зафиксировали случаи заражения, оказались: Аргентина, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Франция, Греция, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Мальдивы, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Палестина, Панама, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Более 75% случаев в странах Евросоюза пришлось на детей младше пяти лет.

ВОЗ отметила, что у детей развивается острая печеночная недостаточность. Среди всех заболевших в мире 6% детей потребовалась трансплантация печени, девять человек умерли.

При этом специалисты еще не смогли установить источник заражения и способы передачи возбудителя. Они выявляли у части заболевших аденовирус или коронавирус. Однако данных о том, что гепатит возникает как осложнение после этих вирусов, пока нет. ВОЗ продолжает изучать эту гипотезу.

ВОЗ сообщила о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей
Общество
Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Врачи выявили первые случаи заражения неизвестным гепатитом в начале апреля. К 5 апреля ВОЗ знала о десяти случаях у детей в центральной Шотландии, а к 8-му о 74 инцидентах во всей Великобритании.

23 апреля ВОЗ сообщила уже о 169 случаях у детей от одного месяца до 16 лет. Известные вирусы гепатита А, В, С, D и E ученые не обнаружили ни в одном из случаев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Почему Тинькофф Банк — один из немногих, кто способен пережить кризис
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Helena Lopes / Pexels Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи

Роспотребнадзор отмечал, что в России не фиксировали нового заболевания.

Теги
гепатит ВОЗ Дети пересадка
Материалы по теме
ВОЗ сообщила о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей
Общество
Власти заявили, что в России не было случаев неизвестного гепатита
Общество
В ВОЗ заявили об отсутствии необходимости в прививке от оспы обезьян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter