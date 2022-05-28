Неизвестный острый гепатит выявили у 650 детей в 33 странах

С начала апреля острый гепатит неизвестного происхождения выявили у 650 детей из 33 стран мира. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения на сайте.

Большинство случаев приходится на европейские страны, особенно Великобританию (222). ВОЗ также проверяет часть сообщений из США (216), стран западной части Тихого океана, юго-восточной Азии и восточного Средиземноморья.

Среди стран, где зафиксировали случаи заражения, оказались: Аргентина, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Франция, Греция, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Мальдивы, Мексика, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Палестина, Панама, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Более 75% случаев в странах Евросоюза пришлось на детей младше пяти лет.

ВОЗ отметила, что у детей развивается острая печеночная недостаточность. Среди всех заболевших в мире 6% детей потребовалась трансплантация печени, девять человек умерли.

При этом специалисты еще не смогли установить источник заражения и способы передачи возбудителя. Они выявляли у части заболевших аденовирус или коронавирус. Однако данных о том, что гепатит возникает как осложнение после этих вирусов, пока нет. ВОЗ продолжает изучать эту гипотезу.



Врачи выявили первые случаи заражения неизвестным гепатитом в начале апреля. К 5 апреля ВОЗ знала о десяти случаях у детей в центральной Шотландии, а к 8-му о 74 инцидентах во всей Великобритании.

23 апреля ВОЗ сообщила уже о 169 случаях у детей от одного месяца до 16 лет. Известные вирусы гепатита А, В, С, D и E ученые не обнаружили ни в одном из случаев.

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