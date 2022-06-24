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Политика ,  
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Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным «по серьезной проблематике»

Александр Лукашенко и&nbsp;Александр&nbsp;Беглов
Александр Лукашенко и Александр Беглов (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры «по серьезной проблематике». Об этом белорусский президент сообщил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра», — сказал Лукашенко.

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23 и 24 июня у Лукашенко и Путина должны были пройти неформальные переговоры в подмосковном Завидово, сообщал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

С начала года главы государств встречались шесть раз. До этого переговоры проходили в мае в Сочи, в резиденции Бочаров Ручей — это была вторая их встреча за одну неделю, первая состоялась в рамках саммита Организации договора о коллективной безопасности. Российский президент тогда отмечал: частота переговоров связана с тем, что «обстоятельства требуют серьезного, глубокого разговора».

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин переговоры

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