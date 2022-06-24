В работе сервисов «Яндекс.Go» и Uber Russia произошел сбой

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В работе сервисов «Яндекс Go» и Uber Russia произошел сбой.

При заказе такси через приложение «Яндекс Go» появляется сообщение «Ошибка на сервере». Заказать такси через Uber Russia также невозможно.

РБК направил запросы в пресс-службу «Яндекса».

8 июня произошел сбой в работе сервисов «Кинопоиск» и «Яндекс.Музыка», которые принадлежат «Яндексу».

Сделку по объединению с Uber «Яндекс» закрыл в феврале 2018 года. Компании объединили бизнес сразу в нескольких странах СНГ: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане и России. Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси».

В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса» и три от Uber. Бизнесом в этих странах управляет совместное предприятие MLU B.V.