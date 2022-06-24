В работе сервисов «Яндекс Go» и Uber Russia произошел сбой. 

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Конец щедрой эпохи: о чем говорят увольнения в бигтехах — The Economist Pro, 12:39
РСПП раскритиковал поправки о сокрытии данных владельцев недвижимости Бизнес, 12:36
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 12:35
Песков отказался оценить данные о национализации «Северного потока — 2» Политика, 12:28
Балаковская АЭС признана лучшей по итогам конкурса «Лучшая АЭС России» Пресс-релиз, 12:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:26
Инвесторы ждут открытия «окна в Китай». Какие компании особенно интересны Pro, 12:25
Минпросвещения ответило на публикации об отправке учителей в Донбасс Политика, 12:21
В Иркутске похитили оборудование для майнинга стоимостью более ₽100 млн Крипто, 12:21
В работе сервисов «Яндекс.Go» и Uber Russia произошел сбой Технологии и медиа, 12:19
Гастродайджест Александра Сысоева: Ташкент в Москве и новичок Патриарших Стиль, 12:17
Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины людей Общество, 12:16
Spiegel узнал о планах ФРГ национализировать часть «Северного потока — 2» Политика, 12:16
Федерация дзюдо отреагировала на бойкот турниров украинской сборной Спорт, 12:14

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

В работе сервисов «Яндекс.Go» и Uber Russia произошел сбой

«Яндекс» YNDX ₽1 633,2 -1,73% Купить
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В работе сервисов «Яндекс Go» и Uber Russia произошел сбой. 

При заказе такси через приложение «Яндекс Go» появляется сообщение «Ошибка на сервере». Заказать такси через Uber Russia также невозможно. 

РБК направил запросы в пресс-службу «Яндекса».

В работе Cloudflare по всему миру произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:Richard B. Levine / imago images / ТАСС

8 июня произошел сбой в работе сервисов «Кинопоиск» и «Яндекс.Музыка», которые принадлежат «Яндексу».

Сделку по объединению с Uber «Яндекс» закрыл в феврале 2018 года. Компании объединили бизнес сразу в нескольких странах СНГ: Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане и России. Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси».

В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса» и три от Uber. Бизнесом в этих странах управляет совместное предприятие MLU B.V.

Читайте на РБК Pro
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Из-за чего ИТ-специалисты не пойдут к вам работать: семь ошибок компаний
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Россияне стали меньше покупать. Как подстраивается к этому e-commerce
Инструкции
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Теги
сбой Такси Uber Яндекс

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Kaspersky и «Яндекс» сообщили о росте числа звонков телефонных мошенников
Технологии и медиа
«Яндекс.Практикум» начал расследование после сообщений об утечке
Общество
В работе «Кинопоиска» и «Яндекс.Музыки» произошел сбой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter