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Общество ,  
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В «Яндексе» сообщили о восстановлении доступа к сервису заказа такси

«Яндекс» YNDX ₽1 642,4 -1,18% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Доступ к приложению «Яндекс Go» восстановлен, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси».

«Сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения», — сказали в компании.

Там принесли пользователям свои извинения за технический сбой, а водителям и курьерам пообещали компенсировать простой.

«Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось», — заверили в «Яндекс.Такси».

В работе «Яндекс Go» и еще трех сервисов такси произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

24 июня пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов для заказа такси «Яндекс Go», Uber Russia, «Максим» и «Везет». В частности, при попытке вызвать такси через приложение «Яндекс Go» появлялось сообщение «Ошибка на сервере».

В пресс-службе «Яндекс.Такси» подтвердили трудности с вызовом машины. «Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили там.

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Представитель сервиса «Максим» Павел Стенников, в свою очередь, пояснил, что приложение перестало работать из-за наплыва клиентов после сбоя у конкурентов.

Теги
Яндекс.Такси приложение заказ такси сбой

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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