В «Яндексе» сообщили о восстановлении доступа к сервису заказа такси

Фото: Андрей Любимов / РБК

Доступ к приложению «Яндекс Go» восстановлен, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси».

«Сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения», — сказали в компании.

Там принесли пользователям свои извинения за технический сбой, а водителям и курьерам пообещали компенсировать простой.

«Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось», — заверили в «Яндекс.Такси».

24 июня пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов для заказа такси «Яндекс Go», Uber Russia, «Максим» и «Везет». В частности, при попытке вызвать такси через приложение «Яндекс Go» появлялось сообщение «Ошибка на сервере».

В пресс-службе «Яндекс.Такси» подтвердили трудности с вызовом машины. «Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили там.

Читайте на РБК Pro Pro Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Инструкции Pro Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе Статьи Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Статьи Pro Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Инструкции Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи Pro «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки Инструкции

Представитель сервиса «Максим» Павел Стенников, в свою очередь, пояснил, что приложение перестало работать из-за наплыва клиентов после сбоя у конкурентов.