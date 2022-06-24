В «Яндексе» сообщили о восстановлении доступа к сервису заказа такси
Доступ к приложению «Яндекс Go» восстановлен, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси».
«Сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения», — сказали в компании.
Там принесли пользователям свои извинения за технический сбой, а водителям и курьерам пообещали компенсировать простой.
«Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось», — заверили в «Яндекс.Такси».
24 июня пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов для заказа такси «Яндекс Go», Uber Russia, «Максим» и «Везет». В частности, при попытке вызвать такси через приложение «Яндекс Go» появлялось сообщение «Ошибка на сервере».
В пресс-службе «Яндекс.Такси» подтвердили трудности с вызовом машины. «Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили там.
Представитель сервиса «Максим» Павел Стенников, в свою очередь, пояснил, что приложение перестало работать из-за наплыва клиентов после сбоя у конкурентов.