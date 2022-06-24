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Общество ,  
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В «Яндекс Go» и «Максим» ответили на сообщения о сбоях в приложениях

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

У пользователей сервиса «Яндекс Go» возникают трудности с доступом к заказу такси, специалисты работают над устранением сложностей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Информацию о сбоях также подтвердили в сервисе заказов такси «Максим». Его представитель Павел Стенников пояснил РБК, что приложение перестало работать в результате наплыва клиентов со стороны конкурентов.

В работе «Яндекс Go» и еще трех сервисов такси произошел сбой
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«На стороне водительского приложения Taxsee Driver сбоев нет. Предварительно проблема связана с резким ростом заказов после сбоя у конкурентов», — пояснил Стенников.

Представитель People&People («Ситимобил», «Таксовичкоф», «Грузовичкоф»), в свою очередь, сообщил РБК, что приложения «Ситимобил» и «Таксовичкоф» работают стабильно.

Клиенты начали сообщать о сбое в работе сервисов для вызова такси днем 24 июня. При заказе такси через приложение «Яндекс Go» появляется сообщение «Ошибка на сервере». Не работают также приложения Uber Russia и «Везет».

Теги
Такси сбой новости Яндекс

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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