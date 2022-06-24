В «Яндекс Go» и «Максим» ответили на сообщения о сбоях в приложениях

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

У пользователей сервиса «Яндекс Go» возникают трудности с доступом к заказу такси, специалисты работают над устранением сложностей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Информацию о сбоях также подтвердили в сервисе заказов такси «Максим». Его представитель Павел Стенников пояснил РБК, что приложение перестало работать в результате наплыва клиентов со стороны конкурентов.

«На стороне водительского приложения Taxsee Driver сбоев нет. Предварительно проблема связана с резким ростом заказов после сбоя у конкурентов», — пояснил Стенников.

Представитель People&People («Ситимобил», «Таксовичкоф», «Грузовичкоф»), в свою очередь, сообщил РБК, что приложения «Ситимобил» и «Таксовичкоф» работают стабильно.

Клиенты начали сообщать о сбое в работе сервисов для вызова такси днем 24 июня. При заказе такси через приложение «Яндекс Go» появляется сообщение «Ошибка на сервере». Не работают также приложения Uber Russia и «Везет».