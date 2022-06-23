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Общество ,  
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Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1 тыс. человек

Количество погибших при землетрясении в провинции Пактика в Афганистане составило 1 тыс. человек, еще около 1,5 тыс. человек получили ранения, сообщил CNN глава департамента информации и культуры провинции Мохаммад Амин Хозаифа, указав, что речь идет только о районах Гаян и Бармал.

По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в соседней провинции Хост погибли 25 человек, еще несколько получили ранения, в провинции Нангархар погибли пять человек.

Накануне в МВД Афганистана сообщили, что число погибших достигло 950 человек, более 600 получили ранения.

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на 22 июня — около 1:30 по местному времени (0:00 мск). Его эпицентр, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, располагался в 36 км к юго-западу от Хоста — административного центра одноименной провинции. СGTN со ссылкой на местные источники сообщает, что землетрясение вызвало сход оползней.

По данным портала Dawn, гуманитарную помощь Афганистану пообещал Пакистан. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что за помощью к России Афганистан после землетрясения не обращался.

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Афганистан землетрясение

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