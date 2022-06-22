Число жертв землетрясения в Афганистане приблизилось к 1 тыс. человек

Власти Афганистана сообщили о 950 погибших из-за землетрясения, Кабул ожидает, что число жертв будет расти по мере поступления данных из отдаленных регионов страны. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в стране в ночь на 22 июня

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 950 человек, более 600 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел страны Салахуддина Аюби.

По его словам, власти ожидают, что число жертв будет расти. «Число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые деревни находятся в отдаленных районах в горах и для сбора информации потребуется некоторое время», — сказал Аюби.

Он также сообщил, что на данный момент больше всего жертв землетрясения в восточной провинции Пактика, где 255 человек погибли и более 200 получили ранения. В провинции Хост 25 человек погибли, 90 госпитализированы.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на среду — около 1:30 по местному времени (0:00 мск). Его эпицентр, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, располагался в 36 км к юго-западу от Хоста — административного центра одноименной провинции. По данным Геологической службы США (USGC), оно произошло примерно в 44 км (27 милях) от юго-восточного города Хост, недалеко от границы с Пакистаном, уточняет Reuters. По данным портала Dawn, гуманитарную помощь Афганистану пообещал Пакистан.

В Афганистане сейчас действует временное правительство талибов — лидеры запрещенного в России террористического движения пришли к власти в стране в августе 2021 года, после того как США вывели свой военный контингент.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что, насколько ему известно, за помощью к России Афганистан после землетрясения не обращался.

«Мне неизвестно, чтобы по каналам МЧС или МИДа какие-то поступали обращения с просьбой оказать помощь. Но, конечно, наши ведомства внимательно следят за гуманитарной обстановкой в Афганистане», — добавил Песков, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, Москва будет наблюдать, как дальше будет развиваться ситуация в стране.