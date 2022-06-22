Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане

Число пострадавших достигло 600. Магнитуда землетрясения — 6,1, оно также ощущалось в соседнем Пакистане

Фото: Abdul Raziq Saddiqi / AP

По меньшей мере 280 человек погибли, еще 600 пострадали при землетрясении в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана, сообщает агентство Bakhtar со ссылкой на местных чиновников. Они предупредили, что число погибших будет расти.

По данным Reuters, жертвы также есть в провинции Нангархар.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на среду — около 1:30 по местному времени (0:00 мск). Его эпицентр, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, располагался в 36 км к юго-западу от Хоста — административного центра одноименной провинции.

СGTN со ссылкой на местные источники сообщает, что землетрясение вызвало сход оползней.

Издание Dawn отмечает, что подземные толчки ощущались и в некоторых регионах Пакистана, в том числе на территории его столицы Исламабада. О жертвах в Пакистане не сообщается.