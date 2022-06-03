В Набережных Челнах загорелся склад с резиной и пластиком

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В Набережных Челнах произошло возгорание отходов резинотехнических изделий и пластика, затем огонь перекинулся на рядом стоящий склад, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в доме № 20/2 по улице Авторемонтной поступило в 3:39 мск.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, к тушению привлечены более 90 человек и 30 единиц техники.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. Специалисты Роспотребнадзора и министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха», — говорится в сообщении.

17 мая еще один пожар произошел в здании химзавода по производству полиэтиленовых материалов в городе Бердске Новосибирской области. По данным МЧС, возгорание возникло на первом этаже здания, где находятся производство и офисы, загорелась продукция из полиэтилена. В итоге огонь уничтожил крышу здания, пристройки и повредил находившееся внутри оборудование, площадь пожара составила 2110 кв. м. Пострадавших не было. В прокуратуре уточнили, что речь шла о здании предприятия «Геопласт», которое производит пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили, а также упаковочные материалы из пластика.