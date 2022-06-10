В порту Усть-Луга под Петербургом загорелся лесной терминал
В морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области загорелся склад на площади 750 кв. м, пожарные продолжают его тушить, информации о пострадавших не поступало, сообщает управление МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 16:57. На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы техники. К 18:21 пожар был локализован на площади 250 кв. м.
«Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района», — добавляет ведомство.
47news уточняет, что пожар произошел на территории старейшего терминала «Фактор», который специализируется на перевалке грузов, в том числе леса. Горит участок, арендованный под мобилизационные склады ФГУП «Росморпорт». В усть-лужском филиале предприятия на запрос издания не ответили.
Терминал «Фактор» специализируется на перевалке грузов, в том числе круглого леса, в морском торговом порту Усть-Луга. Он предоставляет территории в долгосрочную аренду на 15–49 лет. Компания была образована в 1997 году на базе активов АООТ «Рефхолодфлот». На сайте терминала говорится, что один из причалов арендован у ФГУП «Росморпорт» на 49 лет.
Морской торговый порт Усть-Луга входит в холдинг «Новотранс». В настоящий момент порт включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Группа компаний среди прочего занимается строительством многопрофильного транспортно-логистического комплекса в порту Усть-Луга.