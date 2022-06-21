Песков отказался гарантировать жизнь плененным в Донбассе американцам

Россия не может выступать гарантом того, что пленные на Украине американцы не будут приговорены к смертной казни. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так, на вопрос журналиста о том, ожидает ли пленных американцев судьба ранее приговоренных к смерти судом Донецкой Народной Республики (ДНР) британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, Песков ответил: «Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования».

17 июня в Telegram-каналах «Известий» и RT появились видео с двумя мужчинами, которые называли себя гражданами США. Они представились как Александр Дрюк и Энди Хьюн.

«Они солдаты удачи и были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность за те преступления, которые совершили», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

The Telegraph ранее сообщал, что Дрюке и Хьюн воевали на стороне украинской армии и были захвачены под Харьковом. Их семьи рассказали CNN, что связи с американцами не было около недели. По данным телеканала, мужчины пропали во время боя у села Избицкое, их поиски не дали результатов.

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В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что у ведомства есть информация о пропаже третьего американца за последние недели. CNN со ссылкой на супругу военного уточнял, что речь идет о ветеране морской пехоты Грейди Керпаси.

27 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции на Украине, президент Владимир Зеленский заявил о намерении Киева привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.



Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

Ране силами ДНР были взяты в плен три иностранных гражданина: британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим. Их приговорили к смертной казни за наемничество. В Британии сочли приговор нелигитимным и фиктивным и заявили, что работают над освобождением осужденных.