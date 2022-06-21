В аэропорту Иркутска сел Ан-24 с горящим шасси

Ан-24 с 42 людьми на борту прибыл из Бодайбо в Иркутск. У него заклинило шасси, после чего начался пожар. Его потушили силами служб аэропорта

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК РФ

У самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Иркутска загорелось шасси, прокуратура начала проверку. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В аэропорту города Иркутска при посадке самолета Ан-24, принадлежащего АК «ИрАэро» и выполняющего рейс № 142 сообщением Бодайбо — Иркутск, заклинило шасси с последующим возгоранием двух колес левого шасси», — сообщило ведомство.

На борту были 38 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Пожар ликвидировали службы иркутского аэропорта, он работает в штатном режиме.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте также начали доследственную проверку.

РБК направил запросы в аэропорт Иркутска и «ИрАэро».

Ранее 21 июня в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, он летел из Ус-Хатынги (Якутск) в Вертикальный (Кобяйский район). В МЧС сообщили, что на борту находились три человека — два члена экипажа, один пассажир и 1 т груза. Местонахождение воздушного судна до сих пор не найдено, СК завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по которой — семь лет лишения свободы.