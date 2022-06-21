В аэропорту Иркутска сел Ан-24 с горящим шасси

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 57,46 (-1,34) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 54,71 (-1,46) Инвестиции, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Курс евро впервые за 7 лет упал до ₽57 Инвестиции, 17:37
Первое иностранное судно из оставшихся в порту Мариуполя покинуло гавань Политика, 17:33
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 17:23
Еще две страны ЕС ввели первый уровень режима предупреждения ЧС по газу Политика, 17:18
Количество поездов «Москва-2020» в столичном метро выросло в 1,6 раза Город, 17:07
Турчак вручил сыну Медведева партбилет «Единой России» Политика, 17:07
Путин счел текущую ситуацию возможностью усовершенствовать армию Политика, 17:02
В Ельцин-центре объяснили исчезновение с сайта сообщения о спецоперации Политика, 17:01
Хуснуллин оценил стоимость развития стройотрасли и ЖКХ в ₽160 трлн Недвижимость, 16:55
В аэропорту Иркутска сел Ан-24 с горящим шасси Общество, 16:44
Фильмы Джима Джармуша получат первый цифровой релиз в России Стиль, 16:42
«Сбер» запустил ипотеку на достройку жилых домов Недвижимость, 16:40
Курс доллара к иене поднялся выше 136 иен впервые с осени 1998 года Инвестиции, 16:39

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

В аэропорту Иркутска сел Ан-24 с горящим шасси

Ан-24 с 42 людьми на борту прибыл из Бодайбо в Иркутск. У него заклинило шасси, после чего начался пожар. Его потушили силами служб аэропорта
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК РФ
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК РФ

У самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Иркутска загорелось шасси, прокуратура начала проверку. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В аэропорту города Иркутска при посадке самолета Ан-24, принадлежащего АК «ИрАэро» и выполняющего рейс № 142 сообщением Бодайбо — Иркутск, заклинило шасси с последующим возгоранием двух колес левого шасси», — сообщило ведомство.

На борту были 38 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Пожар ликвидировали службы иркутского аэропорта, он работает в штатном режиме.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте также начали доследственную проверку.

РБК направил запросы в аэропорт Иркутска и «ИрАэро».

Авиакомпании предупредили о риске остановки полетов на Ан-24 и Ан-26
Бизнес
Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Ранее 21 июня в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, он летел из Ус-Хатынги (Якутск) в Вертикальный (Кобяйский район). В МЧС сообщили, что на борту находились три человека — два члена экипажа, один пассажир и 1 т груза. Местонахождение воздушного судна до сих пор не найдено, СК завел дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по которой — семь лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования
Теги
«ИрАэро» Иркутск шасси самолет Ан-24 новости

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело после пропажи самолета Ан-2 в Якутии
Общество
В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту
Общество
Авиакомпании предупредили о риске остановки полетов на Ан-24 и Ан-26
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter