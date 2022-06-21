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Бизнес ,  
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Суд пересмотрел решение по иску от владельца «Свинки Пеппы» о правах

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Апелляционная инстанция отменила решение суда Кировской области об отказе в иске о нарушении авторских прав британской компании Entertainment One UK Limited из-за неправомерного использования образов свинки Пеппы и папы Свина и приняла новое исковое заявление, следует из карточки дела в картотеке арбитражных судов.

Речь идет о решении суда по исковому заявлению к индивидуальному предпринимателю Ивану Кожевникову, который британская компания подала в сентябре прошлого года. По информации сервиса «РБК Компании», Кожевников занимается кинопрокатом.

3 марта суд первой инстанции отказал в иске на том основании, что истец находится в недружественной стране и, по его мнению, самим фактом иска злоупотребил правом. «Согласно пункту 1 статьи 10 ГК не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)», — говорится в решении суда.

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Правительство утвердило список недружественных стран и определило правила сделок с их резидентами в условиях санкций в начале марта. В перечень вошли все страны ЕС, Великобритания, США, Япония и другие государства.

В начале мая США вывели из-под санкций против России сделки, связанные с интеллектуальной собственностью. Согласно лицензии Минфина США, разрешаются подача заявления на получение патента, товарного знака, авторского права или другой формы интеллектуальной собственности, их непосредственное получение и продление действия прав. Под действие документа подпадают подача заявления и судебное разбирательство в случае нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Документ не отменяет ограничений, в соответствии с которыми попавшие под санкции институты России не могут открывать или пользоваться корреспондентскими счетами, включая Центробанк, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Минфин.

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Теги
«Свинка Пеппа» нарушение прав отмена суд Кировская область

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