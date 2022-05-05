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США вывели из-под санкций против России сделки с авторскими правами

Согласно новой лицензии, российским гражданам и организациям разрешается подавать заявки, получать и оспаривать права на интеллектуальную собственность, включая патенты и товарные знаки
Фото: Mark Humphrey / AP
Фото: Mark Humphrey / AP

Минфин США издал генеральную лицензию, которая исключает из-под действия антироссийских санкций сделки, связанные с интеллектуальной собственностью, в том числе с патентами, товарными знаками, авторскими правами.

Согласно документу, разрешаются подача заявления на получение патента, товарного знака, авторского права или другой формы интеллектуальной собственности, их непосредственное получение и продление действия прав. Кроме того, под действие генеральной лицензии подпадает подача заявления и судебное разбирательство в случае нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Документ при этом не отменяет ограничений, в соответствии с которыми попавшие под санкции институты России не могут открывать или пользоваться корреспондентскими счетами, включая Центробанк, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Минфин.

США разрешили россиянам под санкциями Zoom и регистрацию доменов
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Фото:Albert Gea / Reuters

США и раньше выпускали генеральные лицензии, смягчающие действие санкций, введенных после начала операции на Украине. Так, еще в конце февраля Минфин включил в список товаров, на которые не распространяются санкции, органические и неорганические удобрения, семена, продукты, бутилированную воду, корма для животных, пищевые добавки и витамины, медицинские препараты и оборудование. После публикации этой лицензии США вводили новые санкции против России, поэтому 24 марта Минфин выпустил уточняющую лицензию, в которой говорилось в том числе, что операции с товарами из списка запрещены, если в них каким-либо образом будут участвовать ЦБ, ФНБ, Минфин России или другие подсанкционные институты.

В начале апреля США выпустили лицензию, которая разрешила российским гражданам и попавшим под санкции компаниям пользоваться коммуникационными сервисами, включая мессенджеры, социальные сети и хранилища файлов. Под послабления попали в том числе платные версии Zoom и Dropbox.

Кроме того, США вывели из-под действия санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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