Аппарат омбудсмена создаст цифровую систему по работе с нарушениями прав

Татьяна Москалькова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Аппарат Уполномоченного по правам человека в России потратит 54 млн руб. на создание информационной системы для работы с нарушениями прав человека. Она объединит базы данных региональных и федерального омбудсменов, позволит онлайн подавать жалобу уполномоченному, а также будет мониторить СМИ и соцсети на нарушения прав человека. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Новая система позволит «повысить качество комплексной защиты» в части восстановления прав, поможет оказывать своевременную правовую помощь пострадавшим и упростит взаимодействие с омбудсменом, указывается в описании объекта закупки. Источником финансирования станет федеральный бюджет на 2022 год.

Система также будет автоматизированно собирать данные о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан, а также о случаях, «имеющих особое общественное значение». Планируется, что пользователи системы смогут загрузить туда предложения по совершенствованию федерального и регионального законодательства о правах, которые затем могут быть использованы для выработки рекомендаций государственным органам.

Пользователями системы смогут быть граждане России и люди без гражданства, а также иностранные уполномоченные по правам человека. Последние с помощью платформы смогут отслеживать количество обращений граждан своей страны к российскому омбудсмену.

В 2021 году уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова анонсировала появление Государственной информационной системы Уполномоченного по правам человека (ГИС «УПЧ»). Система будет унифицировать информационно-цифровые системы омбудсменов федерального и регионального уровня, подчеркивала она.