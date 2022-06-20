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Аниме-сериал «Адская девочка» запретили на территории России

Фото: sebra / Shutterstock
Фото: sebra / Shutterstock

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал аниме-сериал «Адская девочка» запрещенным к распространению на территории России, сообщает пресс-служба суда в Telegram.

Административный иск в суд о запрете сериала направил прокурор, который провел осмотр сайта, где опубликован сериал, и выяснил, что там содержатся «материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе к применению насилия в отношении окружающих».

В суде заявили, что данный аниме-сериал может мотивировать несовершеннолетних к насилию в отношении окружающих, «прививать ложные ценности и ориентиры», содержит признаки информации порнографического содержания.

«Адская девочка» — японский аниме-сериал о школьнице, которая узнает о сайте в интернете, где в 12 часов ночи можно написать имя своего обидчика, и тогда его душа попадает в ад.

Петербургские суды ограничили доступ к шести аниме на нескольких сайтах
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Фото:Koji Sasahara / AP

В январе 2021 года суд Петербурга запретил распространение еще двух японских аниме — «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». В прокуратуре, которая подала административный иск, заявили, что данные аниме пропагандируют насилие, суицидальные мотивы, проституцию, а также угрожают психическому развитию ребенка. Так, приглашенный на суд доктор психологических наук Василий Белов сообщил, что в аниме «Инуяшики» демонстрируются акты агрессии и «формируется разрушительный потенциал», а также «нивелируется инстинкт самосохранения». А в сериале «Тетрадь смерти», по его мнению, пропагандируется «проблема суицидального поведения».

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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