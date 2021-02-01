Петербургские суды ограничили доступ к шести аниме на нескольких сайтах

Фото: Koji Sasahara / AP

Районные суды Санкт-Петербурга приняли решение об ограничении доступа к нескольким японским аниме-фильмам на сайтах jut.su, Yummy Anime, AnimeGO, а также в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

«Районные суды Санкт-Петербурга вынесли определения о применении мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также указала прямые ссылки на все материалы, к которым необходимо ограничить доступ. В список запрещенных попали аниме: «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Князь тьмы и герой», «Межвидовые рецензенты» и «Класс убийц».

Ранее, 20 января, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Ограничения затронули несколько сайтов. По мнению сотрудников прокуратуры, в данных мультфильмах ведется пропаганда насилия, суицида и проституции.