Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»

Судья удовлетворил иск прокуратуры, которая посчитала мультфильмы опасными для детской психики, провоцирующими на агрессию, вызывающими суицидальные и гомосексуальные тенденции. Пока запрет коснется только одного сайта

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение японских аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Трансляция заседания велась в прямом эфире на судебном портале.

В декабре прокуратура Колпинского района Петербурга подала административный иск о запрете распространения в России аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и «Эльфийская песня».

В надзорном ведомстве утверждали, что данные аниме пропагандируют насилие, суицидные мотивы, проституцию, а также угрожают психическому развитию ребенка.

Судья Дмитрий Никулин на заседании зачитал иск, согласно которому прокуратура нашла на одном из интернет-сайтов материалы, угрожающие детской психике. Присутствующий в зале заседаний приглашенный специалист, доктор психологических наук Василий Белов, сообщил, что в аниме «Инуяшики» демонстрируются акты агрессии и «формируется разрушительный потенциал», а также «нивелируется инстинкт самосохранения». Кроме того, Белов указал на намеки на «нетрадиционные сексуальные отношения» героев и «гомосексуальные тенденции».