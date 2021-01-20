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Суд в Петербурге запретил аниме «Тетрадь смерти»

Судья удовлетворил иск прокуратуры, которая посчитала мультфильмы опасными для детской психики, провоцирующими на агрессию, вызывающими суицидальные и гомосексуальные тенденции. Пока запрет коснется только одного сайта
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение японских аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Трансляция заседания велась в прямом эфире на судебном портале.

В декабре прокуратура Колпинского района Петербурга подала административный иск о запрете распространения в России аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и «Эльфийская песня».

В надзорном ведомстве утверждали, что данные аниме пропагандируют насилие, суицидные мотивы, проституцию, а также угрожают психическому развитию ребенка.

Суд в Петербурге рассмотрит иск о запрете аниме «Тетрадь смерти»
Общество
Фото:Jan Haas / picture alliance / Global Look Press

Судья Дмитрий Никулин на заседании зачитал иск, согласно которому прокуратура нашла на одном из интернет-сайтов материалы, угрожающие детской психике. Присутствующий в зале заседаний приглашенный специалист, доктор психологических наук Василий Белов, сообщил, что в аниме «Инуяшики» демонстрируются акты агрессии и «формируется разрушительный потенциал», а также «нивелируется инстинкт самосохранения». Кроме того, Белов указал на намеки на «нетрадиционные сексуальные отношения» героев и «гомосексуальные тенденции».

В аниме «Тетрадь смерти» приглашенный прокуратурой специалист увидел «проблему суицидального поведения», которая пропагандируется в произведении. «Я бы и дальше продлил возрастную градацию, ограждающую детей, подростков, молодых людей от подобных материалов», — заявил эксперт.

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После двухминутного совещания Никулин удовлетворил иск прокуратуры и запретил распространение аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Как сообщили РБК в суде, запрет распространяется только на сайт jut.su, который указан в иске прокуратуры.

«Тетрадь смерти» — аниме, рассказывающее о школьнике, в руки которого попадает тетрадь бога смерти, позволяющая убить любого, чье имя туда запишут.

«Инуяшики» — аниме, снятое по мотивам одноименной манги, в жанре научной фантастики. В центре его сюжета противостояние двух инопланетных киборгов.

Автор
Михаил Котляр
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