Замглавы самарской полиции приговорили к 10 годам колонии

Вячеслав Хомских (Фото: СК РФ по Самарской области)

Суд признал заместителя руководителя самарского управления МВД России — начальника полиции Вячеслава Хомских виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и назначил десять лет колонии строгого режима и штраф свыше 89 млн руб. Об этом сообщает управление СК по Самарской области.

Хомских также лишили специального звания «полковник полиции» и права занимать определенные должности на восемь лет.

По версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый встретился с лидерами ОПГ «Законовские» в ресторане в Кировском районе и договорился о передаче ему взятки. Хомских должен был получить от группировки автомобиль «Нива» стоимостью более 301 тыс. руб. и ежемесячно принимать выплаты по 150 тыс. руб. За незаконное вознаграждение начальник полиции должен был покровительствовать преступному бизнесу, выяснили следователи.

Вознаграждение выплачивалось полицейскому каждый месяц в течение шести с половиной лет. По данным СУ СК по Самарской области, сумма ежемесячного гонорара достигала 400 тыс. руб. Общая сумма взяток составила 22 млн руб.

20 июня Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего начальника радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кобан получил 5 млн руб. наличными, а остальное в виде имущества и отдыха в Крыму с семьей.