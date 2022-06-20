Движение транспорта в Донецке вновь приостановили из-за обстрелов

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В Донецке приостановили движение общественного транспорта из-за обстрелов Киевского района (север города). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Движение троллейбусных маршрутов №10 и 17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого. Также приостановлено движение троллейбусного маршрута №2 в Киевском районе города и движение автобусного маршрута №73», — написал Кулемзин.

По его словам, украинские военные обстреляли и район школы №19 (расположена в восточной части города).

Как позже сообщил мэр Донецка, всего по Киевскому району выпустили 28 снарядов калибром 155 мм, по поселку Минеральное к северу от города — пять снарядов калибром 122 мм, по Куйбышевскому району на северо-западе — пять снарядов калибром 155 мм. Огонь ведется со стороны Авдеевки (к северу от Донецка), добавил Кулемзин.

Движение транспорта в Донецке приостанавливали в июне несколько раз из-за обстрелов ВСУ. Так, 13 июня произошел обстрел Майского рынка, в результате которого погибли три человека. В тот же день сообщалось, что под обстрел в Донецке попал роддом. 16 июня снаряд упал в районе Центрального универмага. В тот день было приостановлено движение трамвайного маршрута №8 в Кировском районе. После этого на время прекращалась работа транспорта в Куйбышевском районе.

Накануне, 19 июня, временно прекратилось движение троллейбусного маршрута №2 на участке пл. Шахтёрская — железнодорожный вокзал в Киевском районе города.