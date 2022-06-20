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Общество ,  
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Истребитель ВВС Египта разбился во время тренировочного полета

Фото: Yannis Behrakis / Reuters
Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Истребитель Военно-воздушных сил Египта разбился во время учебного полета 19 июня, следует из сообщения на сайте Министерства обороны страны.

«В результате технической неисправности на одном из полигонов разбился истребитель, его пилот выжил», — сообщило ведомство.

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Накануне разбился учебно-боевой самолет K8-W Вооруженных сил Венесуэлы. Он летел в сторону муниципалитета Ла-Каньяда-де-Урданета и упал в районе муниципалитета Сан-Франциско. Два пилота смогли катапультироваться, но получили травмы.

Теги
истребитель Египет крушение

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