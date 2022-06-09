Истребитель упал на жилые дома в Китае

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Русфонд провел Fashion Day для детей с особенностями РБК+, 10:34
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 10:33
«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке Финансы, 10:29
Считается, что вести бизнес во Франции сложно. Почему это вовсе не так Pro, 10:29
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров Инвестиции, 10:22
Российские ученые придумали, как уменьшить пробки на дорогах Индустрия 4.0, 10:20
Привалова оценила вероятность смены гражданства атлетами из-за санкций Спорт, 10:16
Фигуристкам разрешили не носить юбки в танцах на льду Спорт, 10:12
Deloitte назвал долю планирующих прием криптоплатежей ретейлеров США Крипто, 10:12
Истребитель упал на жилые дома в Китае Общество, 10:11
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 10:10
ФСБ задержала 13 вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Ростове-на-Дону Общество, 10:10
Какие ошибочные представления о собственной психике мешают нам расти Pro, 10:09
Курс доллара упал ниже ₽59 впервые с 25 мая Инвестиции, 10:08
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Истребитель упал на жилые дома в Китае

В провинции Хубэй на востоке Китая во время учебного полета разбился истребитель J-7, сообщает агентство «Синьхуа».

Самолет упал на жилые дома, в результате один человек погиб, еще два получили ранения. Пилот выбрался из истребителя с парашютом, он и пострадавшие госпитализированы. Причины аварии выясняют.

J-7 представляет собой модификацию советского истребителя МиГ-21 для китайской армии. Экспортное название самолета — F-7.

При крушении Boeing в Китае погибли все 132 находившихся на борту
Общество
Фото:Lu Boan / XinHua / Global Look Press

В конце мая произошло крушение истребителя F-7 в ходе учений в Иране. Погибли пилот и помощник второго пилота.


 

Теги
Китай истребитель авиакрушение
Материалы по теме
Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде
Общество
В Иране при крушении истребителя в ходе учений погибли два пилота
Общество
В Непале нашли обломки разбившегося самолета с 22 людьми на борту
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter