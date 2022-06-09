Истребитель упал на жилые дома в Китае

В провинции Хубэй на востоке Китая во время учебного полета разбился истребитель J-7, сообщает агентство «Синьхуа».

Самолет упал на жилые дома, в результате один человек погиб, еще два получили ранения. Пилот выбрался из истребителя с парашютом, он и пострадавшие госпитализированы. Причины аварии выясняют.

J-7 представляет собой модификацию советского истребителя МиГ-21 для китайской армии. Экспортное название самолета — F-7.

В конце мая произошло крушение истребителя F-7 в ходе учений в Иране. Погибли пилот и помощник второго пилота.



